Morato e o duelo com o Toulouse: «Sabemos o quão importante é a Liga Europa para o Benfica»

Morato tem sido um dos jogadores mais utilizados por Roger Schmidt esta temporada. O defesa brasileiro, que assumiu a lateral esquerda desde a saída de Alejandro Grimaldo, assumiu estar cada vez mais "adaptado" à posição, contribuindo de forma mais vincada nas manobras ofensivas da equipa.

"Estou cada vez mais adaptado à lateral, sinto-me bem e feliz por estar a contribuir para este momento da equipa. Com a sequência de jogos, tenho evoluído e participado também nas jogadas ofensivas. O treinador tem-me dado muita confiança e a melhor forma de retribuir é com muito trabalho", começou por dizer o central esquerdino, em declarações citadas pelo 'GloboEsporte'.

Em jeito de lançamento ao duelo desta quinta-feira contra o Toulouse, que vale o apuramento para os oitavos de final da Liga Europa, Morato mostrou-se confiante num resultado positivo da equipa em França. "Vivemos um momento muito bom na temporada. Mas é claro que ao mesmo tempo que isso nos traz confiança, também nos deixa em alerta. Já celebrámos a goleada do fim de semana e agora nossas energias estão voltadas para este desafio que temos na Liga Europa. Confio que a nossa equipa vá fazer um grande jogo em França e voltar com o apuramento. Sabemos o quão é importante esta competição para o Benfica e, passo a passo, vamos lutar por este título", vincou.

As águias entram, a partir das 17:45 horas, em campo frente ao Toulouse, em jogo a contar para a segunda mão do playoff de acesso aos oitavos de final da Liga Europa. Os encarnados venceram o duelo da primeira mão, com dois golos de penálti de Di María (68' e 90'+8).