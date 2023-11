Morato e o jogo com o Inter que "significa tudo": «Queremos continuar na Europa»

Morato fez esta terça-feira a antevisão ao jogo com o Inter, partida da 5.ª jornada do Grupo D da Liga dos Campeões.





Benfica sabe que não segue na Champions; o que representa este jogo? "Representa tudo, faltam dois jogos, não conseguimos o objetivo principal, não correu tão bem, mas queremos continuar na Europa".



Que terá o Benfica de fazer para continuar no caminho das vitórias? "Manter o que temos vindo a fazer. Vamos em busca da vitória, como sempre."



Tem sido titular, como tem corrido a adaptação a uma nova posição, como lateral esquerdo? "Sinto-me bem, estou a adaptar-me a esta posição. Estou preparado para jogar onde o mister quiser".



Na conferência de imprensa



Jogou em Itália diante do Inter; um espera adversário diferente? "Esperamos um jogo difícil, sabemos que a equipa deles não muda muito, principalmente o esquema tático. Mas estamos preparados e esperamos fazer um bom jogo".



Benfica tem tido sempre dificuldades com o Inter. Como vivem esta situação de terem de ganhar? "Claro que temos de ganhasr, entramos sempre para ganhar e amanhã não será diferente. É um jogo importanter e vamos entrar para vencer".



No início da época falou-se de uma possível saída de Morato. Em janeiro futuro está decidido? "Não penso nisso agora, o meu futuro é aqui, estou focado no jogo de amanhã".



Explicações para o sucedido na Champions: "Faz parte do futebol. Nas últimas épocas fizemos um bom trabalho, este ano não correu tão bem, não conseguimos o que esperávamos. Mas faz parte, no futebol há dias bons e outros menos bons".



Como pode dar profundidade ao ataque a jogar na lateral? Que lhe pede o treinador?

"Sabemos que no nosso campeonato ficamos a maioria dos jogos com a bola, passamos a maior parte do tempo no ataque. Naquela posição é ir adaptando ao treino, ao que pede ao treinador. Não fazia muito isso, mas se tiver que fazer faço da melhor forma possível.



O Benfica jogou nos últimos tempos três vezes com o Inter. Este adversário pode ser uma espinha entalada na garganta?

"Não temos nada contra eles. É um adversário forte, precisamos de vencer porque os quatro primeiros jogos na Champions não correram bem. Não somámos pontos e amanhã temos de dar um grande passo para continuar na Europa."



O presidente Rui Costa dizia ontem que a Liga Europa é um mal menor? Concorda?

"Não era o nosso objetivo no começo da época, mas agora temos de ir atrás dele para podermos continuar na Europa."



Como tem sido jogar a defesa esquerdo?

"É uma posição diferente da minha, como é obvio. É uma questão de me adaptar, estou preparado para jogar onde o mister me quiser colocar, estou sempre à disposição do Benfica."