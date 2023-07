Morato é para ficar: Benfica diz não à proposta de 25 milhões de euros do Fulham

O Benfica continua a resistir às ofensivas do Fulham por Morato e disse não à nova oferta. O clube da Premier League chegou aos 25 milhões de euros, verba que não convence a SAD liderada por Rui Costa. O defesa-central, de 22 anos, é um dos elementos de Roger Schmidt e a estrutura do futebol quer segurá-lo.Com contrato até 2027 e uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros, Morato viu o Fulham acenar-lhe com uma oferta de salário quatro vezes superior ao que ganha na Luz. Daí ter sensibilizado os encarnados a negociar e a aceitar a proposta, sabendo que tinha a possibilidade de jogar num campeonato de topo como a Premier League, sob o comando de um treinador que o conhece bem, Marco Silva.O Fulham começou nos 10 milhões de euros e foi subindo a parada, à medida que o Benfica foi dando negas. Chegou agora aos 25 milhões de euros, mas os campeões nacionais não estão para aí virados. Morato, depois de ter começado a última temporada como titular, é para ficar.O clube inglês, sabe, não vai ficar muito mais tempo à espera e tem outros alvos, nomeadamente o também esquerdino Calvin Bassey, central do Ajax, que poderá trocar Amesterdão por Londres a troco de 21 milhões de euros.