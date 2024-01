Morato: «Era importante ganhar para continuar na luta pelo título»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Morato reconheceu que o Benfica precisou de trabalhar muito para levar a melhor sobre o Boavista (2-0), mas vinca que o mais importante é a conquista dos três pontos para manter a perseguição ao líder Sporting."Sabíamos que seria um jogo difícil, mais um, com um adversário com que perdemos pontos na primeira volta. Era importante ganhar para continuar na luta pelo título", assinalou o central, em declarações à BTV, que considera que a equipa da Luz, que chegou aos oito triunfos consecutivos, está a atravessar o melhor momento da temporada: "Temos trabalhado para isso, para conseguir as vitórias e que venham mais".