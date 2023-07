Morato pede à SAD do Benfica para aceitar proposta do Fulham: ingleses chegam aos 25 milhões

Titular nos três primeiros jogos de preparação, Morato pediu à SAD do Benfica para aceitar a proposta do Fulham, que chegou aos 25 milhões de euros, confirmou, depois de informação avançada pelo 'Maisfutebol'. O clube inglês promete-lhe um ordenado quatro vezes superior ao que ganha nos campeões nacionais.A contratação do central brasileiro, de 22 anos, foi um pedido do treinador português Marco Silva. O Fulham começou nos 10 milhões de euros e foi subindo a parada em função das sucessivas negas da SAD encarnada. Os ingleses chegaram agora aos 25 milhões de euros pelo central canhoto, contratado ao São Paulo em 2019, a troco de 6 milhões de euros.Ao que foi possível apurar, o jogador entende que as verbas colocadas em cima da mesa pelo Fulham são suficientemente tentadoras para que a SAD aceite negociar. Morato vê aqui uma oportunidade de jogar na Premier League, melhorando as condições salariais, permitindo, ao mesmo tempo, que o Benfica faça um encaixe financeiro.Morato arrancou a temporada passada como titular e só uma lesão o afastou do onze, perdendo o lugar para António Silva. O Benfica resistiu à ofensiva do Rennes, que chegou aos 15 milhões de euros. A SAD acabaria por renovar com ele, melhorando-lhe o salário. O defesa tem agora contrato até 2027 e uma cláusula de rescião de 100 milhões de euros.