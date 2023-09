Morato treina em Marrocos com a seleção

Com o benfiquista Morato integrado, a seleção brasileira sub-23 treina hoje em Fez, Marrocos. Apesar do forte sismo, com epicentro a 70 quilómetros de Marraquexe, sentido na noite de sexta-feira, a comitiva canarinha não alterou os planos. Ao que foi possível apurar, o defesa-central dos encarnados tem tranquilizado os mais próximos, sublinhando que se sentem em segurança.Depois do abalo, os elementos da comitiva foram para o exterior do hotel onde estão alojados. Voltaram aos quartos uma hora depois do sismo.O conjunto brasileiro perdeu, por 1-0, com Marrocos na última quinta-feira, num jogo em que Morato não foi utilizado. Tem previsto realizar amanhã novo encontro de preparação com a seleção africana.O terramoto já provocou mais de 2.000 mil mortos e mais de 2.000 feridos.