Mulher de Di María provoca adeptos que saíram mais cedo do dérbi: «Onde gritaram os golos? No táxi?»

Jorgelina Cardoso, a mulher de Di María, deixou críticas aos adeptos que deixaram o Estádio da Luz antes do final do dérbi com o Sporting."Os que saíram antes enojados, de onde gritaram os golos? No táxi? Vamos Benfica!", escreveu Jorgelina nos comentários de uma mensagem em que o argentino garantiuOs encarnados ganharam ao Sporting, por, com dois golos nos descontos, marcados por João Neves e Tengstedt.