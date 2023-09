Mulher recorda dor de Lucas Veríssimo

Lucas Veríssimo foi cedido por um ano ao Corinthians de forma a poder jogar com maior regularidade – já disputou 4 partidas completas, um delas com prolongamento – após recuperar de uma lesão grave no joelho direito, com os responsáveis do Benfica atentos à evolução do central (que tem contrato até junho de 2026) tendo em vista um eventual regresso à Luz.

O azar bateu à porta do internacional brasileiro a 7 de novembro de 2021, diante do Sp. Braga. Amanda Farias, mulher do jogador, estava no estádio e em declarações ao UOL reviveu aqueles momentos de tensão. "Nunca mais usei a roupa desse jogo", afirmou, acrescentando: "Todos os que estavam no camarote e viram na televisão começaram a olhar-me e a dizer que sentiam muito. Na hora em que revi o lance, desabei. O pessoal do Benfica veio apoiar-me, levaram-me até ele e foi um momento de muita tristeza e dor. Chorava todos os dias por vê-lo naquele estado." "A fisioterapia era na sala, as crianças [Samuel e Mirella] ficavam por perto para segurar a mão dele", frisa ainda Amanda.