'Mundo Deportivo' destaca Di María como opção a custo zero para o Barcelona

Ángel di María é um dos avançados este domingo destacados pelo 'Mundo Deportivo' como possíveis reforços a custo zero para o Barcelona tendo em vista a próxima temporada. O jornal espanhol, mais ligado à atualidade do clube catalão, lembra que o argentino do Benfica já esteve na órbita culé no passado e frisa o perfil e experiência como factores a ter em conta.Além de Di María, o 'Mundo Deportivo' aponta outros nomes, tais como Anthony Martial (Man. United), Gabigol (Flamengo), Luka Jovic (Milan), Michy Batshuayi (Fenerbahçe), Olivier Giroud (Milan), Wissan Ben Yedder (Mónaco), Felipe Anderson (Lazio), Nicolas Pepé (Trabzonspor) e ainda o "sonho impossível" Kylian Mbappé.