Musa despede-se do Benfica: «Saio com gratidão e feliz porque sei que dei sempre o máximo»

Petar Musa despediu-se do Benfica, deixando agradecimentos a todos os "jogadores, treinadores e pessoas" com quem trabalhou na sua passagem pela Luz. O avançado rumou, em definitivo, ao FC Dallas, no fecho do mercado de inverno."Benfiquistas, não tenho palavras para descrever este ano e meio com a camisola do Benfica. Saio com gratidão e feliz porque sei que sempre dei o meu máximo com a camisola do Benfica. Obrigado a todos os jogadores, treinadores e pessoas que trabalharam diariamente comigo. Obrigado a todos os adeptos pelo apoio durante este período. Viva o Benfica", escreveu o internacional croata no Instagram.