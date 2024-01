Petar Musa vai falhar o Estrela da Amadora-Benfica. O avançado, de resto, nem no banco está, o que pode indiciar a sua saída a dois dias do fecho do mercado e numa altura em que o FC Dallas investiu em força na tentativa de levar o internacional croata.Comodeu conta, o clube da MLS ofereceu perto de 10 milhões de euros, através de uma proposta que prevê ainda uma quantia por objetivos. No entanto, a intenção do atacante é permanecer na Europa, até para manter-se visível e assim aumentar as chances de ser chamado ao Euro'2024.Recorde-se que Musa havia sido titular na última partida do Benfica, diante do Estoril, nas meias-finais da Allianz Cup.