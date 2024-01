Musa "feliz" e "focado" no Benfica: «Tenho aproveitado muito bem os minutos»

Musa está imune às notícias que o ligam a uma possível saída do Benfica. Questionado pelo portal 'Dnevnik Nove' sobre o interesse do U. Berlim, o avançado mostrou-se apenas "focado" e "satisfeito" na Luz."Não sei muito, só mesmo o que sai nos jornais. Sou jogador do Benfica, tenho contrato por mais 4 anos e estou feliz, satisfeito e focado no Benfica", apontou o croata que sente estar a aproveitar todas as chances dadas por Roger Schmidt."O sonho de todos os avançados é marcar golos. Isso dá confiança extra. Ultimamente, tenho aproveitado muito bem os minutos que recebo do treinador. Estou muito feliz com isso e só quero continuar assim", vincou.Ainda na última jornada, Musa fez um golo ao Arouca, que até mereceu comparações, feitas pelo 'The Guardian', com os de Ibrahimovic, pela forma como se movimentou e rematou. O croata aceita a semelhança."Não era um lance fácil. Lutei pela bola, fiz um belo golo e posso dizer que foi ao estilo de Ibrahimovic", frisou.