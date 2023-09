Musa: «Foi um jogo azarado para nós»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Petar Musa considerou que os dois penáltis no primeiro quarto de hora foram decisivos para a derrota caseira (0-2) do Benfica frente ao Salzburgo, no arranque desta Champions.

"Começámos o jogo com dois penáltis em quinze minutos, foi azarado para nós, mas acho que depois disto jogámos muito bem ainda. Criámos muitas chances, o guarda-redes adversário jogou muito bem mas continuamos a ter cinco jogos e estamos focados para cada um deles. Tenho a certeza que todos os jogadores deram tudo, mostrámo-lo. Foi um jogo azarado para nós mas temos de olhar em frente", analisou o avançado, em declarações à Eleven Sports.