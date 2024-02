Musa garante: «Nunca senti que um clube me quisesse tanto como o FC Dallas»

O FC Dallas, representado pelo diretor técnico André Zanotta, viajou até Lisboa no princípio da semana de maneira a fechar a contratação de Petar Musa. Com uma proposta melhorada, os norte-americanos acabaram por convencer o avançado, que numa fase inicial mostrou alguma resistência por preferir continuar na Europa.Tornando-se na maior contratação de sempre do FC Dallas - que desembolsou perto de 10 milhões de euros, num negócio que pode atingir os 13 M€ -, Musa confidenciou a Zanotta: "Nunca senti que um clube me quisesse tanto como o FC Dallas."O técnico da equipa da MLS, Nico Estévez, diz que não podia estar mais satisfeito com o reforço. "É emocionante para os adeptos e para o campeonato. O Petar [Musa] vai ajudar-nos a elevar o nosso nível. É um goleador, mas também um jogador muito inteligente. É um trabalhador esforçado e tem uma grande experiência na sua carreira que pode trazer para a nossa equipa. Estamos a acrescentar um jogador que não é apenas bom tecnicamente, mas que também tem o físico que nos vai ajudar nesta liga", disse, aos meios do clube.