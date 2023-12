«Schmidt perdeu o balneário»: nação benfiquista reage ao empate frente ao Moreirense

O nulo em casa do Moreirense deixa o Benfica em risco de perder a liderança da Liga Betclic, isto, claro está, se o Sporting triunfar na receção ao Gil Vicente, num encontro agendado para as 20h15 desta segunda-feira. Depois de desperdiçar uma vantagem de três golos e empatar frente ao Inter a meio da semana, a formação de Roger Schmidt voltou a desiludir no regresso ao campeonato e as críticas por parte da nação benfiquista reapareceram. O nosso jornal falou com três conhecidos adeptos, que apontaram o dedo ao treinador alemão."Quem é que tira ao intervalo o João Neves para meter o Chiquinho? Não faz sentido nenhum. Jogo amorfo em que fizemos pouco para merecer mais. A dificuldade de Schmidt em ler o jogo é confrangedora. O futuro afigura-se preocupante.""Era preciso velocidade para ultrapassar as linhas do Moreirense à frente da área e o Benfica passou o tempo a trocar a bola e a bombeá-la para a área. Há mês e meio disse aqui que o treinador perdeu o balneário e não sabia se o ia recuperar. Ainda não recuperou…""Custa ver a águia tentar voar sem asas. Não se consegue ter a mesma qualidade ofensiva. E Schmidt tem dificuldade em arranjar alternativas. Sente-se que o Benfica está sempre em dificuldades e tantas vezes o cântaro vai à fonte que lá deixa a asa."