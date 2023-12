«Não me revejo neste Benfica»: universo encarnado reage ao empate com o Farense

António Vitorino D'Almeida (maestro), Bruno Basto (ex-jogador) e Sandra Ferreira (filha de Eusébio) abordam o sucedido no Benfica-Farense (1-1), da 13.ª jornada da Liga Betclic."O clube está a destruir-se neste processo de compras e vendas. Saíram Grimaldo, Gonçalo Ramos e até Vlachodimos e vieram outros que não têm o mesmo valor, por isso não me surpreendem resultados como este. Não me revejo neste Benfica.""O Benfica pressionou muito, criou bastantes oportunidades para marcar mais mas este jogo provou que rematar tanto às vezes não é suficiente para se vencer. O Farense fez o jogo dele, aguentou a pressão e conseguiu levar um ponto.""Por um lado até gostei mais deste do que do jogo anterior, o Benfica jogou melhor e podia ter chegado ao intervalo a vencer. Não é normal tantos remates e apenas um golo mas o guarda-redes do Farense esteve bem, foi o melhor em campo."