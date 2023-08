Negócio com russos levanta dúvidas

O possível negócio com o Zenit por Neres levanta dúvidas devido à guerra na Ucrânia, que levou a União Europeia a aplicar sanções contra a Rússia. De acordo com o documento que enumera todas essas normas, é proibido realizar transações com qualquer entidade que seja detida em 50% ou mais pelo Estado russo.Ora, o Zenit é controlado pela Gazprom, a maior empresa energética do país e que é estatal. O clube de São Petersburgo, aliás, nunca contratou um jogador proveniente de um clube pertencente a um país da UE desde que a guerra começou. De resto, a janela de transferências na Rússia fecha a 14 de setembro.