Nélson Veríssimo regressa ao Benfica: águias oficializam mudanças na equipa B, sub-23 e sub-19

O Benfica oficializou, esta quinta-feira, mudanças nas equipas jovens, com as contratações de Nélson Veríssimo para o comando técnico da equipa B, de Paulo Lopes para os sub-23 e de Luís Araújo para os sub-19."As lideranças das equipas de transição para o futebol profissional do Sport Lisboa e Benfica em 2023/24 serão assumidas por três caras bem conhecidas da formação benfiquista. Nélson Veríssimo, Paulo Lopes e Luís Araújo partilham um perfil de larga experiência no desenvolvimento de jovens jogadores no clube", pode ler-se no site oficial das águias.Refira-se que Nélson Veríssimo se estreou enquanto treinador principal precisamente na equipa B dos encarnados, enquanto Paulo Lopes e Luís Araújo também registaram passagens importantes na estrutura técnica da formação.