David Neres assinalou a qualificação do São Paulo para a final da Taça do Brasil, partilhando uma publicação do clube tricolor no seu Insta Story. O extremo do Benfica formou-se no São Paulo, que vai disputar pela segunda vez a final daquela prova, desta vez frente ao Flamengo.Após ter perdido (1-2) na primeira mão, o emblema tricolor derrotou, em casa, o Corinthians, por 2-0. Cedido pelo Benfica ao timão, Lucas Veríssimo não saiu do banco.O São Paulo, que nunca conquistou a Taça de Brasil (perdeu em 2000 para o Cruzeiro), vai medir forças com o Flamengo a 16 e 23 de setembro.