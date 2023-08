Neymar 'ajuda' Benfica

Neymar está muito próximo de ser reforço do Barcelona, o que pode fechar de vez a porta a João Félix no emblema blaugrana. Rumar ao emblema da Catalunha é o sonho do internacional português, mas com o regresso iminente do criativo brasileiro a Espanha, como foi anunciado no programa ‘El Chiringuito’, o ataque do Barcelona fica sem espaço para receber João Félix.

Isto acabam por ser boas notícias para o Benfica, que espera que no final do mercado de transferências o antigo jogador das águias ainda não tenha encontrado um novo clube. A continuidade no At. Madrid está praticamente descartada, pelo que se nenhum outro emblema garantir o jogador, as águias ficam mais à vontade para negociar o empréstimo do talento ‘Made in Seixal’.