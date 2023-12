Notícia em França: Arthur Cabral na lista do Marselha

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O benfiquista Arthur Cabral está na lista do Marselha, adiantou o 'La Tribune Olympienne', portal francês dedicado ao clube da Ligue 1. O ponta-de-lança brasileiro é visto como alterantiva ao português Vitinha ou a Ismaïla Sarr, se um destes sair no mercado de inverno.Segundo aquele meio, o sexto classificado da liga francesa estuda várias opções, entre as quais o jogador contratado pelo Benfica à Fiorentina, por 20 milhões de euros, mais 5 milhões consante objetivos.Pelo Benfica, Arthur Cabral, de 28 anos, conta 3 golos marcados em 18 jogos realizados.