Notícia Record: Árbitros vão fazer participação contra Di María

A Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol vai fazer uma participação contra Di María ao Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, sabe Record. Em causa, está a declaração do extremo, à Sport TV, após o empate do Benfica frente ao V. Guimarães, a 2 golos, em que o jogador afirmou que as águias estão "a jogar contra todos."Assim, Di María arrisca uma suspensão de 1 a 4 jogos caso seja dada razão aos árbitros. A pena encaixa na alínea a) do artigo 158º do Regulamento Disciplinar das competições organizadas pela Liga Portugal, que visa injúrias e ofensas à reputação. O extremo também pode levar uma multa entre os 1.530 e os 7.650 euros.Na sequência da declaração referida, o argentino prosseguiu o raciocínio ao queixar-se dos 6 minutos de compensação dados por António Nobre. "Contra o FC Porto e o Sporting dão 10 ou 11 minutos de compensação", frisou.Este tem sido, de resto, um procedimento habitual por parte da APAF nestas situações nos últimos tempos. Os árbitros também fizeram participação de Luís Gonçalves, administrador da SAD do FC Porto, que, após o jogo frente ao Rio Ave, falou em 4 pontos "tirados" aos dragões, e de Sérgio Conceição. Depois desse mesmo encontro, o técnico dos azuis e brancos também deixou críticas. "Jogamos sempre contra 11 e às vezes mais do que contra 11", vincou.