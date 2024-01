Notícia Record: Benfica garante Álvaro Fernández

O Benfica chegou a acordo para a contratação de Álvaro Fernández, cedido pelo Manchester United ao Granada.sabe que o lateral-esquerdo espanhol, de 20 anos, já não foge aos campeões nacionais, faltando ainda acertar alguns pormenores antes da assinatura do contrato.Álvaro era a opção número um tendo em vista o reforço do flanco esquerdo da defesa e, comonoticiou esta sexta-feira, as águias preparavam o ataque final à contratação do jogador que deve custar acima de 10 milhões de euros. Francisco Moura, do Famalicão, era o plano B do Benfica.O lateral espanhol prepara-se para ser o terceiro reforço de inverno dos encarnados, depois da contratação de Gianluca Prestianni, extremo argentino que só assinará no final do mês quando completar 18 anos, e Marco Leonardo, ponta-de-lança que chegou do Santos e que já esteve no banco diante do Sp. Braga.Pedro Malheiro, do Boavista, é pretendido para a ala direita da defesa e decorrem conversações.Quanto à lateral esquerda, Álvaro é o terceiro jogador contratado esta temporada. Para substituir Grimaldo, que saiu para o Bayer Leverkusen, o Benfica controu David Jurásek, ao Salvia Praga, por 14 M€, depois de falhadas as negociações pelo húngaro Milos Kerkez. Já com a época em curso, Mihailo Ristic foi transferido para o Celta, tendo a SAD da Luz garantido Juan Bernat, por empréstimo do PSG.Com Jurásek remetido ao banco e Bernat lesionado, Morato tem sido o lateral-esquerdo desde o jogo com o Sporting, a 12 de novembro, depois de Roger Schmidt deixado de lado o sistema de três centrais.Mesmo sabendo da complexidade da operação, uma vez que o jogador foi cedido ao Granada até final da temporada, o Benfica encetou todos os esforços para contratar Álvaro Fernández, tendo na Liga Betclic uma alternativa.