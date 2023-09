Bernat chega ao início da tarde a Lisboa para reforçar o Benfica, apurou. De acordo com as informações recolhidas pelo nosso jornal, o diretor-desportivo das águias, Rui Pedro Braz, viajou esta manhã para Paris onde se encontrou com o lateral-esquerdo.Tal como tinha o avançado o 'LÉquipe', o internacional espanhol, de 30 anos, chegará por empréstimo do PSG. Concorrente de Nuno Mendes no campeão francês, o defesa fez 36 jogos na época passada. Esta época, ainda não tinha participado em qualquer encontro. Agora, lutará por um lugar com Jurásek.