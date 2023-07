Notícia Record: Henrique Araújo vai ser emprestado pelo Benfica ao Famalicão

Henrique Araújo vai ser cedido ao Famalicão na próxima temporada, apurou. O jogador tinha vários emblemas interessados, mas escolheu ficar por Portugal e deu preferência ao projeto apresentado pelo emblema minhoto.Tal como o nosso jornal já tinha dado conta, o Famalicão já tinha sinalizado que gostaria de ficar com o jovem, se este não ficasse no plantel dos encarnados, e agora vê confirmado esse desejo. O avançado, que na última temporada já esteve cedido ao Watford, espera agora jogar com maior regularidade no Minho, no que ambiciona que venha a ser a sua época de afirmação.