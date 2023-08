Nottingham Forest oferece 30M€ ao Benfica por Morato

Os ingleses do Nottingham Forest estão interessados em Morato e já apresentaram ao Benfica uma proposta de 30 milhões de euros. À partida, a SAD dos encarnados continua a não ter muito interesse em vender o passe do central, de 22 anos, que apesar de ser suplente atrás da dupla Otamendi/António Silva está convocado para a seleção sub-23 do Brasil. Também os franceses do Rennes, que já tentaram a contratação de Morato no último defeso, voltaram a sondar o jogador mas ainda não avançaram com qualquer oferta.O Benfica recusou recentemente uma proposta de 25 M€ do Fulham, com Morato a pedir inclusive a Rui Costa para sair. Contudo, o presidente recusou acedendo à vontade de Roger Schmidt em manter o central canhoto, qualidade ímpar no plantel. O brasileiro tem contrato até 2027 e uma cláusula de rescisão de 100 M€, sendo que ainda não há uma decisão final quanto à investida do Nottingham, atual 9.º classificado da Premier League.