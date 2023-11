Novo presidente do Vélez admite: «Há um pré-acordo com o Benfica por Prestianni»

Recentemente eleito novo presidente do Vélez Sarsfield, Fabián Berlanga admitiu que o clube recebeu uma proposta do Benfica por Gianluca Prestianni. Mesmo que sublinhe que o jogador "não está vendido" - existe "um pré-acordo", comoavançou - o dirigente sublinha a necessidade do emblema de Buenos Aires fazer dinheiro."Há uma oferta do Benfica e claro que a estamos a analisar", começou por dizer, numa conversa via Streamyard entre adeptos, acrescentando: "Não vamos colocar nenhum travão à venda do Prestianni, precisamos desse dinheiro."Todavia, o negócio a envolver o jovem prodígio só poderá ficar fechado depois de 31 de janeiro, dia em que cumpre a maioridade. "Não está vendido. Há conversas, mas também não pode ir porque é menor de idade, mas sim, há um pré-acordo. Vamos precisar desse dinheiro, repito. Há que suprir algumas necessidades do plantel", acrescentou Berlanga. Os encarnados formalizaram uma proposta de 8 M€ por 85% do passe.