«Num clube como o Benfica, Arthur Cabral vai marcar pelo menos 20 golos»

Ciriaco Sforza, que o treinou no Basileia, não tem dúvidas: Arthur Cabral é sinónimo de golos. "Num clube como o Benfica, vai marcar pelo menos 20 golos", atira, a Record, o antigo médio, um dos melhores jogadores suíços de sempre.Hoje com 53 anos, Sforza garante que o brasileiro evoluiu em termos defensivos, o que pode ser útil no tipo de jogo das águias. "Arthur é um avançado com grande qualidade a marcar golos. É um típico número 9. Além disso, em Itália, melhorou muito em termos defensivos. Ofensivamente, já era muito forte, mas na Fiorentina melhorou defensivamente e pode encaixar no estilo de Schmidt, de pressão alta."Sforza liderou-o na segunda época no Basileia (2020/21), em que marcou 20 golos em 36 jogos. "Nessa altura, não defendia. Disse-lhe que se quisesse vingar num grande clube teria de trabalhar mais", recorda o treinador.O antigo médio não hesita em compará-lo: "É um jogador fisicamente muito forte e muito inteligente. Nos últimos 20 metros, joga com grande inteligência. É um tipo de jogador que faz lembrar Nuno Gomes." Sforza acrescenta: "Arthur é dos melhores avançados a atuar na Europa. Joga muito bem de cabeça."