Número 10 do Estudiantes apontado ao Benfica

O mercado de inverno só começa no início do próximo ano, mas já surgem alguns nomes apontados ao Benfica, como é o caso de Benjamín Rollheiser.

De acordo com o jornalista César Luis Merlo, as águias já demonstraram junto do Estudiantes o interesse no esquerdino, que veste a camisola 10 da equipa e atual pela ala direita. Esta temporada, o criativo canhoto leva um total de 12 golos e 7 assistências em 56 jogos pela formação argentina.

Segundo esta mesma fonte, o clube já terá informado que não irá ouvir ofertas pelo jogador até ao final da Taça da Argentina.

Recorde-se que o Benfica já está a fechar a contratação de um jogador para aquela mesma posição. Trata-se de Gianluca Prestianni, criativo do Vélez Sarsfield, clube que inclusive já confirmou ter recebido uma proposta oficial pelo argentino de apenas 17 anos.