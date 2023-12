Nuno Gomes ajudou a desviar Tiago Morais para o Benfica

TM – É como o Nuno diz. Às vezes não é um motivo só… Cresci muito. Foram momentos difíceis, outros com vitórias. Acho que sim, foi um pouco as saudades de casa, era muito novo. Não tinha a maturidade que tenho hoje, mas acho que foi um bom passo que dei na altura.

Para assinalar os três anos do dia em que Tiago Morais se tornou no jogador mais jovem do Boavista, Record juntou-o a Nuno Gomes para uma conversa sobre futebol, o clube boavisteiro e a convivência no Benfica. De 21 para 21. Mas o Boavista não é o único ponto de ligação entre os dois...TM – Tinha 13 anos. Lembro-me do momento em que fui assinar, o Nuno estava na sala. Eu tenho bem presente na memória, não sei se ele se lembra bem…NG - Também tenho presente…TM - Guardo com carinho esses momentos. Estive um ano no Benfica, mas depois seguimos caminhos diferentes.NG - Lembro-me porque o Tiago era um dos jogadores que tínhamos debaixo de olho. Estava a ser cobiçado por outros clubes e nós conseguíssemos que viesse para o Benfica. Recordo-me de assinar contrato com ele. Em idades mais jovens há jogadores que se adaptam melhor do que outros, faz parte do crescimento como pessoa e jogador. Tenho a certeza que o Tiago se lembra desses momentos e que cresceu com eles como pessoa.