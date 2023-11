Nuno Gomes e o festejo do título que terminou em invasão: «Estádio cheio às 4 da manhã...»

Nuno Gomes é um dos 20 jogadores imortalizados no 'Mural dos Campeões' junto ao Estádio da Luz, um "motivo de orgulho" para o antigo internacional português que, diz, sempre sentiu "o reconhecimento dos benfiquistas desde que jogava". Reconhecimento esse bem visível nas conquistas das águias como sucedeu com o título de campeão nacional 2004/05."[Em 2004/05] No jogo com o Sporting, o golo do Luisão não nos deu o título, mas ficámos muito perto. Na semana seguinte, fomos jogar ao Bessa e selámos o campeonato. Estávamos ansiosos por chegar e quando entrámos na Luz... estava cheia de gente , eram 3 ou 4 da manhã! Acabámos por ficar pouco tempo porque houve invasão do campo e por questões de segurança saímos mas fomos celebrar para os balneários. Só me lembro de ver o mister Trapattoni no ar!", recordou ao site do Benfica.