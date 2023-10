Nuno Gomes e o que mudou no Benfica: «Saídas importantes não foram totalmente colmatadas»

Nuno Gomes é um dos rostos eternizados no 'Mural dos Campeões' que o Benfica inaugurou esta noite. Para além do português, também os atacantes Óscar Cardozo e Jonas mereceram a homenagem por parte das águias. Confrontado sobre a qualidade dos avançados que hoje servem os encarnados, o antigo jogador aponta para a produção de toda a equipa."Se falta qualidade? Não. Acho que há qualidade. Mas o futebol é o momento e para os avançados digo o mesmo. Às vezes atravessam fases em que fazem tudo bem mas a bola não entra e noutras que até fazem golos sem querer. Tem a ver também com o que a equipa produz, depois o avançado está lá para marcar golos. Olhando para o jogo de ontem [derrota, por 1-0, contra a Real Sociedad], a equipa produziu praticamente zero", avaliou, aos jornalistas.Nuno Gomes diz ainda que "muitos fatores" ajudam a explicar a diferença da equipa da temporada passada para a atual. "O plantel continua quase o mesmo. Saíram peças importantes que, neste momento, ainda não foram totalmente colmatadas. Isto é, os reforços ainda não se adaptaram ao estilo de jogo. Isso leva o seu tempo. Olhando para a exibição de ontem, o Benfica tem de fazer mais e tem qualidade para isso", alertou.