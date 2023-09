O comunicado de Toni depois do susto: «A todos a minha inesquecível e enorme gratidão»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Toni deixou um agradecimento geral a familiares, amigos, adeptos, profissionais de saúde e comunicação social depois de já ter saído dos Hospitais da Universidade de Coimbra. "A todos, a todos mesmo, a minha inesquecível e enorme gratidão", afirmou o ex-jogador, que esteve três dias internado.Em comunicado, o antigo internacional português, de 76 anos, mostrou "satisfação" por ter alta e começou por se referir aos profissionais de saúde. "Nesta altura, de forma muito sensibilizada, agradeço aos dedicados profissionais de saúde que me acompanharam", escreveu, antes de lembrar todas as demonstrações de afeto que recebeu: "Também emocionado, registo os incontáveis contactos e mensagens (aos quais é humanamente impossível responder individualmente) de amigos, de cidadãos públicos e anónimos, bem como a solidariedade expressa nas redes sociais, subscrita por pessoas das mais diferentes sensibilidades desportivas."Por fim, deixou um último agradecimento. "Um agradecimento também a toda a comunicação social pela maneira serena e encorajante como a mim se referiu", descreveu. Toni foi internado com suspeitas de AVC, sendo que os exames detetaram um acidente isquémico transitório.