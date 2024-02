O conselho ao Benfica antes da receção ao Toulouse: «São forças diferentes, mas é preciso humildade»

O Benfica vai disputar o playoff da Liga Europa frente ao Toulouse, equipa que está, nesta altura, apenas um ponto acima da linha de água do campeonato francês, mas apesar deste registo, as águias devem estar alerta. Este é o conselho de Rui Almeida, técnico que trabalhou durante várias temporadas naquele país e que enaltece aquela que tem sido, ao longo das épocas, a principal característica do emblema do sul de França."É uma equipa bastante competitiva. Não é, nesta altura, top-8 do futebol francês, são forças diferentes, mas é preciso humildade, respeito. Tenho a certeza que não vai facilitar o trabalho do Benfica. É uma equipa competitiva. É uma equipa de luta, pela qual é preciso respeito", apontou ao nosso jornal, antes de evidenciar que "o Benfica busca o titulo português, enquanto o Toulouse está na segunda metade da tabela do campeonato francês".