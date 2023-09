O "muito talento" de Trubin, o vermelho de António Silva e "paciência" para Neres: tudo o que disse Schmidt

Roger Schmidt faz este sábado a antevisão ao jogo com o Portimonense, partida da 6.ª jornada da Liga Betclic agendada para amanhã, às 18 horas.A desilusão tem a ver com o resultado. Cometemos dois erros, tivemos muitas oportunidades para marcar, mas nos dois dias seguintes temos de lidar com isso, olhar em frente para o próximo jogo e tentar ganhar, que é o que vamos fazer amanhã. É difícil vencer em Portimão, mas estamos recuperados e esperamos fazer um bom jogo."Foi um jogo muito emotivo, quando algo acontece assim, um cartão vermelho no início do jogo... Sentiu-se um pouco responsável pelo que aconteceu. Não foi algo estúpido ou feito de forma propositada, foi um reflexo. Está preparado depois de dois dias em que estivemos reunidos, faz parte do crescimento. Infelizmente não conseguimos vencer esse jogo mas ele tem uma boa mentalidade, é forte. Vai olhar em frente e estar a um bom nível outra vez.""Faz parte do processo dele, do seu crescimento. Todos têm pressão aqui no Benfica porque os objetivos são elevados - tentamos conquistar o máximo de troféus possíveis -, não só para o guarda-redes mas para os avançados há essa pressão. Ele esteve bem, é um jogador com muito talento e tem muita experiência, joga pela sua seleção e claro que jogar pelo Benfica é sempre novidade e com uma boa exibição, torna-se tudo mais fácil. Mas o que se passou faz parte do crescimento dele, temos de estar focados para o próximo jogo e ter a confiança necessária para poder vencer"."Não creio ue seja pressão... Chegou após a saída de Gonçalo Ramos, tentámos que jogasse desde início, mas não foi o início que estava à espera. Temos bons avançados na frente, Musa, Tengstedt… Sabe o que tem de fazer no Benfica, continua a trabalhar bem e tem de esperar algum tempo para ter outra oportunidade uma vez que há outros jogadores que estão em melhor forma. Mas está a trabalhar bem""Todos são cruciais. O próximo jogo é sempre o mais importante porque queremos voltar a vencer e ter esse sentimento de conquista e vitória, é o que temos de fazer, estamos preparados e já mostrámos que podemos ultrapassar este tipo de situações e estamos focados para o próximo jogo"."Na frente tentamos encontrar sempre o melhor equilíbrio, mas temos Rafa num grande momento, a assistir e a marcar, tem estado muito bem, ele e Di María. Tenho sempre de tomar a decisão correta para cada jogo. Temos de ter paciência para fazer as melhores opções ate porque há jogadores que estão melhor, mas ele não tem qualquer preocupação".