O número da camisola e a apresentação: os detalhes da oficialização de Di María no Benfica

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Sport Lisboa e Benfica (@slbenfica)

Ángel Di María foi esta terça-feira oficializado como novo reforço do Benfica para a temporada 2023/24. O anúncio oficial surgiu primeiro com uma publicação nas redes sociais das águias, às 19h04, hora que simboliza a data de fundação do clube.No comunicado emitido no site oficial do clube, momentos após o anúncio nas redes sociais, as águias informaram que o internacional argentino, de 35 anos, campeão do mundo pela Argentina, juntamente com Nicolás Otamendi, no Mundial do Qatar'2022, será oficialmente apresentado aos adeptos esta quinta-feira [amanhã], na Praça Centenarium, junto à Estátua de Eusébio da Silva Ferreira, frente ao Estádio da Luz. A cerimónia tem início marcado também para as 19h04 e os adeptos benfiquistas já foram convidados pelo clube a comparecer.Entretanto, através de uma ilustração publicada nas redes sociais do clube, o Benfica 'revelou' que Ángel Di María irá envergar o número '11' nas costas nesta que será a sua segunda passagem pelo campeonato português, novamente ao serviço do Benfica.O extremo argentino sucede assim a Soualiho Meïté como 'dono' da camisola '11'. O médio internacional pelas seleções jovens de França vestiu usou o '11' nas costas durante a época 2021/22, em que somou 27 jogos pela equipa principal das águias. Na última temporada esteve emprestado pelos encarnados à Cremonese, da Serie A italiana, onde apontou duas assistências em 35 partidas realizadas. Antes de Meïté, o número '11' pertenceu a um outro argentino: Franco Cervi, que neste momento representa os espanhóis do Celta de Vigo.