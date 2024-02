O onze do Benfica para a receção ao Gil Vicente: novidades na defesa e no meio-campo encarnado

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica recebe o Gil Vicente, às 18h00, em jogo da 20.ª jornada da Liga Betclic. Estas são as escolhas de Roger Schmidt e Vítor Campelos para este encontro. Nota para as titularidades de Bah, Florentino e Aursnes (agora no meio-campo), em detrimento de Kökçü e João Mário.Trubin; Bah, António Silva, Otamendi e Morato; Florentino e João Neves; Di María, Rafa e Aursnes; Arthur CabralSuplentes: Samuel Soares, Alvaro Carreras, Neres, Kökçü, João Mário, Rollheiser, Marcos Leonardo, Tomás Araújo e Tiago GouveiaAndrew; Zé Carlos, Gabriel Pereira, Rúben Fernandes e Buta; Castillo; Domínguez, Fujimoto, Gbane e Murilo; FélixSuplentes: Kritsiuk, Touré, Alipour, Roan, André Simões, Felipe Silva, Alex Pinto, Kazu e Afonso MoreiraSiga o jogo AQUI