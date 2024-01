E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica visita esta segunda-feira o E. Amadora, às 18h45, em partida da 19.ª jornada da Liga Betclic. Consulte as opções de Roger Schmidt para a partida, bem como as escolhas de Sérgio Vieira. Nota para Petar Musa, que nem no banco está Bruno Brigido; Omorwa, Pedro Mendes e Mansur; Jean Felipe, Leonardo, Aloíso Souza e João Reis; Regis, Ronaldo e Leo JabáSuplentes: Wagner, André, Gustavo Henrique, Rodrigo Pinho, Pedro Sá, Nkanyiso Shing, Bucca, Kikas e Tiago GabrielTrubin; Aursnes, António Silva, Otamendi e Morato; João Neves e Kökçü; Di María, Rafa e João Mário; Arthur CabralSuplentes: Samuel Soares, Álvaro Carreras, Bah, Neres, Rolheiser, Marcos Leonardo, Tomás Araújo, Tiago Gouveia e FlorentinoSiga o jogo AQUI