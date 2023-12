«O Rafa tem de ir à bruxa»: nação benfiquista reage à vitória frente ao Salzburgo

ouviu conhecidos adeptos do Benfica após a vitória frente ao Salzburgo (1-3) que carimbou o passaporte dos encarnados para a Liga Europa."Há muito tempo que não sofria tanto. Foi um jogo intenso e dramático, onde se viu uma enorme vontade do Benfica em ganhar. Louvor enorme ao canto direto do Di María, ao João Neves, que é enorme, e à presença de espírito do Cabral. O Rafa tem de ir à bruxa.""Um bom jogo, no qual o Benfica foi mais feliz e ao menos garantiu a Liga Europa. Criou mais oportunidades e marcou 3 golos, com bom aproveitamento. Taticamente foi mais disciplinado e mostrou mais experiência, frente a um adversário que lhe é inferior.""É justo. Gostei de ver o Benfica jogar, não gostei da falta de eficácia. O Rafa não pode falhar tantos golos. Mais uma vez, prova-se que Schmidt tem de manter João Neves os 90 minutos. E mexeu de novo tarde: Arthur Cabral só entra aos 90’+1, mas foi feliz."