Oficial: Benfica anuncia contratação de Di María

Agora sim é oficial. Ángel di María foi há instantes confirmado como reforço do Benfica. O clube da Luz anunciou a contratação nas redes sociais, numa publicação na qual não revela quaisquer detalhes do contrato do jogador de 35 anos.Está assim consumado o regresso do argentino, recentemente campeão mundial, ao clube no qual se lançou no futebol europeu. Representou as águias entre 2007 e 2010, antes de rumar ao Real Madrid.Entretanto, o Benfica comunicou que Ángel Di María será amanhã [quinta-feira] oficialmente apresentado como novo jogador do clube. A cerimónia de apresentação terá lugar na Praça Centenarium, junto ao Estádio da Luz, às 19h04.