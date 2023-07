Oficial: Benfica empresta Lucas Veríssimo ao Corinthians

O Corinthians anunciou esta quarta-feira a contratação, a título de empréstimo até final da temporada (junho de 2024), de Lucas Veríssimo."Estou muito feliz em vestir esta camisa e espero ajudar o clube em busca dos objetivos na temporada", referiu ao site do emblema paulista o defesa, que nas duas últimas temporadas atuou no Benfica.Inicialmente, o brasileiro foi aposta regular e afirmou-se no centro da defesa encarnada, mas uma grave lesão sofrida em novembro de 2021 acabou por afastá-lo dos relvados durante largos meses. Quando voltou acabaria por não mais afirmar-se e agora é cedido ao clube brasileiro.Veríssimo ainda tem vínculo com as águias até 2026.