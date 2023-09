Oficial: Domingos Soares de Oliveira deixa o Benfica e leva 1,5 milhões de euros

O Benfica comunicou nesta sexta-feira à CMVM a saída de Domingos Soares de Oliveira, que exercia as funções de CO-CEO da SAD, onde chegou em março de 2004 pela mão de Luís Filipe Vieira para ser administrador. Os encarnados pagam 1,5 milhões de euros ao gestor no âmbito da cláusula anti-concorrência, que o impede de exercer funções semelhantes em qualquer clube europeu nos próximos 3 anos,. Caso isso venha a suceder, então Domingos Soares de Oliveira terá que devolver essa quantia às águias.Refira-se que esta cláusula foi assumida pela SAD, desonerando assim o clube de pagar 3 anos de salários ao gestor em caso de saída antes do final do contrato, umacom a anterior direção do Benfica. Tal comonoticiou oportunamente, Domingos Soares de Oliveira vai continuar ligado ao mundo do futebol, rumando ao Al Ittihad, atual campeão da Arábia Saudita."Na sequência desta renúncia, o Conselho de Administração cooptou Jaime Rodrigues Antunes como novo membro do Conselho de Administração", esclareceu o Benfica no comunicado enviado à CMVM.