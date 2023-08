Oficial: Gonçalo Ramos reforça Paris SG

Gonçalo Ramos vai mesmo ser jogador do Paris SG. O clube francês acaba de partilhar nas redes sociais um vídeo no qual dá todas as pistas para o anúncio da contratação do avançado português. Num clipe de 23 segundos, os gauleses utilizam Pauleta como protagonista (e narrador), para dar as boas vindas ao compatriota. Depois, no mesmo vídeo, ainda que não surja em nenhum momento a cara de Gonçalo Ramos, os dados estão todos lá, nomeadamente os golos marcados no Mundial'2022 à Suíça.



Como Record adiantou, Gonçalo Ramos vai deixar o Benfica inicialmente num empréstimo com opção de compra obrigatória, num negócio que se fará por um montante total de 65 milhões de euros como verba fixa, com 15M€ em variáveis.



O avançado abandona o clube da Luz a dois dias da disputa do primeiro troféu da temporada, a Supertaça Cândido de Oliveira, diante do FC Porto.