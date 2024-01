Oficial: Lucas Veríssimo deixa Benfica em definitivo

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Sport Lisboa e Benfica (@slbenfica)

O Benfica oficializou esta quinta-feira, em comunicado, a saída em definitivo de Lucas Veríssimo para o Al-Duhail, do Qatar. Na nota publicada no seu site oficial, as águias não informam, contudo, os valores da transferência do defesa-central brasileiro de 28 anos para o clube qatari.Lucas Veríssimo chegou ao Benfica em janeiro de 2021, proveniente do Santos, tendo disputado um total de 17 jogos, onde marcou dois golos, na segunda metade da temporada. Na primeira época completa de águia ao peito, o defesa-central internacional pelo Brasil realizou 18 jogos, tendo apontado três golos, mas uma lesão grave no joelho acabou por afastá-lo dos relvados por um longo período.No último verão, Lucas Veríssimo reforçou o Corinthians, do Brasil, por empréstimo do Benfica, tendo realizado um total de 18 jogos pelo emblema de São Paulo, somando um golo e duas assistências durante esse período.