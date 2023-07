Oficial: Tomás Araújo renova com o Benfica até 2028

O Benfica oficializou esta segunda-feira a renovação de contrato de Tomás Araújo, defesa-central de 21 anos que ficará agora ligado ao clube encarnado até 2028.Na última temporada, o jovem formado no Seixal esteve emprestado ao Gil Vicente, tendo realizado 26 jogos oficiais pelos gilistas. Durante o período em Barcelos, o central apontou um golo e somou duas assistências."Ligado ao Clube desde a época 2016/17, Tomás Araújo, defesa-central de 21 anos, renovou contrato com o Sport Lisboa e Benfica. O novo vínculo do jogador, que se estreou pela equipa principal em 15 de dezembro de 2021, é válido até 2028", pode ler-se na nota publicada no site oficial do clube.Tomás Araújo vê assim ser-lhe prolongado por mais dois anos o vínculo aos encarnados, com os quais tinha - até hoje - contrato até junho de 2026.