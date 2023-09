Oficial: Vlachodimos deixa Benfica e assina pelo Nottingham Forest

Benfica e Nottingham Forest oficializaram a transferência de Odysseas Vlachodimos para o clube inglês. O guarda-redes assinou por quatro temporadas, não tendo sido revelados os valores do negócio, que deverá rondar os 9 milhões de euros.Termina assim uma ligação de cinco temporadas de Vlachodimos ao Benfica, do qual passou a ser o guarda-redes estrangeiro com mais jogos (225) de sempre. Na Luz, conquistou dois campeonatos (2018/19 e 2022/23) e duas Supertaças Cândido de Oliveira (2019 e 2023).Recorde-se que Ody perdeu a titularidade e entrou em rota de colisão com Roger Schmidt após a derrota com o Boavista, no Bessa, a abrir a Liga Betclic.