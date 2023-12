"Dez minutos para entrar em campo", saídas de Tino e Neves ao intervalo e a falta de eficácia: a análise de Schmidt

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Roger Schmidt à Sport TV após o Moreirense-Benfica (0-0).

Problema neste jogo?

"Simples, o problema é claro, precisávamos de marcar para ganhar. O jogo começou com o adversário acutilante e nós precisámos de cerca de 10, 12 minutos para entrar em jogo. Depois estivemos bem e criámos várias ocasiões. Mas o Moreirense defende bem, já o tinham mostrado antes. Tivemos várias ocasiões para marcar mas não conseguimos e isso foi o problema. Por isso temos de aceitar este 0-0.

Resultdo foi justo?

"Justo ou não, não interessa. Tivemos mais ocasiões e podíamos ter ganho, mas tínhamos de ter cuidado com as transições também. Na segunda parte eles não tiveram quase nenhuma oportunidade, apenas alguns remates de fora da área. Podíamos ter vencido, no final tinha de ficar 1-0.

Saídas de Florentino e João Neves ao intervalo.

"Tino e Neves tiveram dois jogos muito exigentes e queria uma nova energia no centro do terreno, pois eles estavam algo cansados. Daí as entradas de Chiquinho e Kokçü."

Possível perda da liderança

"Estava nas nossas mãos ganhar hoje e continuar na frente, mas a época é uma longa corrida e não um sprint. Há que aceitar, temos de aprender com isto e na próxima sexta-feira temos mais uma chance para ganhar."