Os detalhes da proposta de empréstimo do Génova por Musa

O jornalista italiano Gianluca Di Marzio dá conta do intensificar de contactos entre Benfica e Génova tendo em vista a transferência de Petar Musa para o conjunto italiano.De acordo com a informação avançada, segue em cima da mesa uma proposta de empréstimo até final da temporada com opção de compra automaticamente acionada caso o avançado croata atinja um determinado número de golos. E é aqui, ao que parece, a única discórdia: o Génova quer fixar esse número nos 5 a 6 golos, ao passo que o Benfica tenciona que sejam menos.Curiosamente, na primeira metade da temporada o avançado croata marcou precisamente seis golos pelas águias em todas as competições, num total de 23 partidas.