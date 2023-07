Os planos de Di María: uma época no Benfica antes de voltar ao Rosario Central

Ángel Di María prepara-se para voltar ao Benfica, assinando por um ano. Mas os planos de carreira do avançado não ficam por aqui. Aos 35 anos, o argentino sonha em voltar ao Rosario Central, clube onde se formou e de onde saiu para os encarnados, em 2007, como um jovem promissor.A informação foi partilhada por Luis Hernan Ricossa, jornalista da Rádio 2, de Rosário. Segundo ele, os responsáveis dos 'canalhas' ofereceram-lhe um contrato, mas o jogador fez saber que pretende continuar mais uma temporada na Europa, com um contrato de curta duração, para disputar a Copa América de 2024 e, então sim, voltar ao Rosario Central.Na Argentina, é sabido o desejo de Di María voltar ao clube que o lançou, mas alguns adeptos não aceitaram que adiasse o regresso. Daí que a mulher, Jorgelina Cardoso, tivesse saído em defesa dele. "Estou muito orgulhosa de ti, por nunca te teres rendido apesar dos insultos que recebias na seleção. Mas muito mais orgulhosa estou de que continues em frente, com o sonho de voltar ao Central! De voltar quando quiseres e não quando te impuserem ou te mandem ou quando um 'valente' pavão ordene atrás de um telefone", escreveu, no Instagram.No futuro imediato, Di María vai voltar a vestir de encarnado, 13 anos depois de ter saído para o Real Madrid. Após ter terminado a ligaçâo à Juventus, Rui Costa convenceu o jogador a voltar, com a ajuda de Otamendi, que renovou por dois anos, e aval de Roger Schmidt. O campeão do Mundo, esse, chega em alta. "Estou no melhor momento da minha vida, no futebol, sem dúvida", assegurou, à televisão pública argentina.