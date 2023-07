Otamendi treina no relvado mas condicionado: mais duas semanas de recuperação pela frente

Nicolás Otamendi ainda não treina a 100 por cento. O experiente central continua a recuperar de uma entorse no joelho esquerdo, pelo que efetua tratamento, trabalho de ginásio e apenas trabalho limitado no relvado. O argentino só deverá estar a 100 por cento dentro de duas semanas.O argentino - que se lesionou, precisamente, ao serviço da albiceleste - fez esta quinta-feira corrida e ainda alguns exercícios com bola, acompanhado de um elemento da equipa técnica. E, claro, observou de perto o primeiro treino com todo o plantel do compatriota Di María. Os dois entraram juntos no relvado.